Baustelle Inklusion: "Unsere Rechte sind nicht umgesetzt"

Die Steirerin aus Trofaiach spürt die ihr in Artikel 3 der Konvention zugesicherte „Barrierefreiheit“ auch noch nicht überall. Also genau genommen eher überall nicht.

„Es gibt noch immer viele bauliche Barrieren“, sagt sie und fügt an, dass sie mit ihrem Rollstuhl oft auch in Geschäften nicht alleine einkaufen kann. „Viel größer sind aber die Barrieren im Kopf, wichtig wäre, dass wir mehr aufeinander zugehen“, wünscht sich Braunsteiner.

Selbstbestimmung gefragt

Ganz großes Thema bei den Menschen mit Behinderungen, die am Montag für ihre Rechte eingetreten sind, indem sie alle 50 Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention in einer Marathonlesung vorgetragen haben, ist die Selbstbestimmung. Dorothea Brozek verweist auf den Artikel 19, in dem sich auch Österreich verpflichtet hat, „das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben“, anzuerkennen und ihnen „den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Inklusion in der Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern“.

Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall, sagt Brozek: „Wir werden immer noch in Einrichtungen gezwungen und sollen von unseren Familien abhängig sein.“ Und merkt nebenbei an, dass der Artikel 5 – Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung – tagtäglich gebrochen werde, weil „der Wohnort entscheidet, ob es Unterstützung gibt, oder nicht“. Ein Föderalismusproblem, weil es keine österreichweite Regelung gibt.

Persönliche Assistenz

Ein großes Thema sei die persönliche Assistenz, weiß Bernhard Schmid von der Lebenshilfe – gerade bei Menschen mit schwereren Behinderungen oder kognitiven Beeinträchtigungen werde diese persönliche Assistenz oft nicht verfügbar gemacht – was Inklusion verhindere. Menschen etwa, die sich schwer artikulieren können – wie Roland Öhlinger – werde oft nicht zuerkannt, dass er dennoch genau wisse, was er wolle. Es sei nur schwieriger, das herauszufinden, weiß Schmid: "Das ist dann eine Frage der Haltung." Und eben auch der Finanzierung – siehe oben.

Martin Ladstätter, Vizepräsident des Behindertenrates und selbst Rollstuhlfahrer, verweist auf Artikel 24, Bildung: „Immer noch müssen knapp 50 Prozent der betroffenen Kinder in Sonderschulen gehen. Dabei heißt inklusive Bildung eindeutig, dass niemand ausgeschlossen wird.“ Hier setzt auch Behindertenratspräsident Klaus Widl an: "Ein Kind mit Behinderung darf nicht in den Kindergarten, es gibt kein Recht auf inklusiven Unterricht."

Echten Lohn statt Taschengeld

Die Wienerin Lucia Vock arbeitet in einer Werkstätte von Jugend am Werk in Wien, erhält dort ein Taschengeld. „Für das, was ich mache, sollte es einen Lohn geben“, ist sie überzeugt.