"Wissentlich Gesundheitsschädigung ausgesetzt": Brisante eMails in Öffi-Klima-Affäre

„Wissentlich ausgesetzt“

Denn in einem Mail vom 7. April 2025 mit dem Betreff „Akute Gesundheitsgefährdung des Fahrpersonals“ werden hochbrisante Vorwürfe des bei den Wiener Linien beschäftigten, führenden Klimatechnik-Meisters Martin P. formuliert. In CC gesetzt ist keine Geringere als Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Verkehrsbetriebe.

P. hatte zuvor ein Pilotprojekt entwickelt, um die am Dach montierten und schwer zugänglichen Geräte gründlich reinigen und desinfizieren zu können – indem sie ausgebaut werden. Nachteil: Bei gröberer Verschmutzung braucht man einen Arbeitstag pro Zug.

Das Programm, das eine nachhaltige Lösung des seit Jahren bestehenden Problems hätte bringen sollen, wurde abgedreht – was P. in dem Mail beklagt. Darin appelliert er wohl nicht zufällig an Reinagl: „Achtung: Aufgrund dieser Entscheidung (...) ist davon auszugehen, dass sich die Ulf-Fahrerplatz-Klimaanlagen (...) weiterhin in einem sehr schlechten bzw. gesundheitlich schädlichen Zustand im Fahrbetrieb befinden.“ Nachsatz: „Somit wird unser gesamtes Fahrpersonal (...) wissentlich weiterhin einer Gesundheitsschädigung ausgesetzt.“ Folgen hatte der Appell keine, außer – wie berichtet – ein „oberflächliches Schnellreinigungsprogramm“. Und die Wiener Linien, die nur Einzelfälle zugaben, stellten am Freitag eine gesundheitliche Gefährdung in Abrede. Doch warum wurde die Geschäftsführerin im April nach der dramatischen Information nicht umgehend aktiv?