Wiener Linien beleuchten U-Bahn-Bahnsteige nun wieder mehr

Der Grund dafür sei, dass Sicherheit oberste Priorität habe. „Dazu zählt auch das subjektive Sicherheitsgefühl unserer Fahrgäste in den Zügen und Stationen“, berichtet ein Sprecher der Wiener Linien.

Und dennoch wurde diese Maßnahme nun, nach fast genau zweieinhalb Jahren, wieder rückgängig gemacht. Genauer gesagt: „Nach Abstimmung mit der Eisenbahnbehörde“ wurde die Beleuchtung in den Stationen ab Mitte Mai 2025 wieder voll eingeschaltet, berichtet ein Sprecher der Wiener Linien auf KURIER-Anfrage.

Durch die Verwendung der neuen Leuchten werde so viel Energie eingespart, dass eine reduzierte Beleuchtung aus Energiespargründen nicht mehr notwendig sei, heißt es. In den U-Bahn-Stationen leuchten deshalb nun auch wieder alle Röhren an den Bahnsteigen.

Die Kunst leuchtet längst

Die Kunst in den U-Bahn-Stationen – die wegen des Energiesparpakets zwischenzeitlich ebenfalls unbeleuchtet war – wird dagegen schon länger wieder beleuchtet. Nur knapp ein Jahr lang, von Herbst 2022 bis Herbst 2023, blieben etwa die Römischen Artefakte bei der U3-Station Rochusgasse oder das Anton-Lehmden-Mosaik bei der U3-Station Volkstheater im Dunkeln. Mittlerweile leuchten aber nicht nur sie wieder hell, sondern auch die Bahnsteige.