Frostiger Mai: Wiener heizen derzeit doppelt so viel wie im Vorjahr

Kalter Frühling

Im April 2019 lag die Fernwärme-Erzeugung von Wien Energie um rund 26 Prozent über den Werten des Vorjahres, aber es wurde etwa zwölf Prozent weniger Wärme verbraucht als in einem durchschnittlichen April.

Im Mai wurde bisher in Wien sogar um knapp 99 Prozent mehr Wärme benötigt als im Vorjahr, also fast doppelt so viel. Der Mai 2018 war laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik der wärmste Mai seit dem Jahr 1868.

Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt wird die Wärmeerzeugung im gesamten Mai nach den Prognosen von Wien Energie etwa 22 Prozent höher liegen.