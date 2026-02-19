Vor dem Internationalen Frauentag am 8. März lädt die Stadt zum dritten Mal zur Wiener Frauenwoche ein. Insbesondere die Themen Wirtschaft und Finanzen sollen beim diesjährigen Programm im Fokus sein. "Bis heute leben viele Frauen in finanzieller Abhängigkeit von ihren Partnern. Die Frauenwoche setzt mit Fortbildungen und Beratungen – gerade auch für Mädchen - ein wichtiges Zeichen und bietet Möglichkeiten,“ heißt es.

Umfangreiches Programm bei der Frauenwoche Unter dem Motto „Sicher mit Geld umgehen“ findet am 4. März von 9 bis 17 Uhr etwa ein telefonischer Thementag des Frauenzentrums (01/4087066) statt – gemeinsam mit der Schuldenberatung und dem Fonds Soziales Wien. Zum Workshop „Financial Literacy – Selbstbestimmter Umgang mit Geld“ der Wirtschaftskammer Wien am 3. März (11-13 Uhr) können sich Interessierte ebenfalls ab sofort anmelden. Beim Workshop „Mädchen*rechte – Realitätscheck“ im flash Mädchen*café der Wiener Jugendzentren erfahren Jugendliche ab zehn Jahren alles über ihre Rechte.