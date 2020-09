Wiener FPÖ-Chef: "Ich habe in der Partei aufgeräumt"

"Holen uns jeden Cent zurück"

Bei den üppigen Spesen für Heinz-Christian Strache gesteht Nepp Versäumnisse und Fehler ein. Begangen hätten diese aber seine Vorgänger, nicht er selbst: Als er Wiener FPÖ-Chef wurde, habe er mit den Spesenkonten "aufgeräumt", sagte Nepp. "Und so etwas wird es in meiner FPÖ auch nicht mehr geben." Die Freiheitlichen seien die Geschädigten in der Causa Strache. "Wir werden uns jeden Cent zurückholen."

Er selbst, so Nepp, besitze nur ein ganz normales Spesenkonto, mit dem er Repräsentationskosten decke - etwa, wenn er Journalisten auf ein Bier einlade oder eine Lokalrunde schmeiße. Zu den Vorwürfen rund um FPÖ-nahe Vereine blieb Nepp dann vage.

Was ihn von Strache unterscheide, versuchte Nepp dann schon wortreicher zu erklären: Seine FPÖ sei seit 60 Jahren das Original, das in Wien gegen Rot-Grün und den politischen Islam auftrete.

"Gerade jetzt zu Corona-Zeiten", wenn es zu einer wirtschaftlichen Verknappung komme, "müssen Staatsbürger bevorzugt werden, so Nepp. Als Beispiele nannte er die Vergabe von Wohnungen im Gemeindebau und das Sozialsystem. Er wolle den Menschen "das Wiener Lebensgefühl zurückgeben", das sie unter Rot-Grün verloren hätten.

Seine radikale Wortwahl - etwa den Sager vom "Asylantenvirus" verteidigte Nepp ebenso wie die Teilnahme seiner Parteikollegin an einer Veranstaltung der Identitären. "Ich beschäftige mich nicht mit den Identitären, weil sie mir wurscht sind." Die FPÖ werde dieses Jahr selbst "eine Gedenkveranstaltung abhalten, um die Gefahren des politischen Islam aufzuzeigen".