Wiener Finanzbeamter soll Drogen gedealt haben: 15 Monate unbedingte Haft

Ein Wiener Finanzbeamter ist am Dienstag am Landesgericht wegen Suchtgifthandels und Vorbereitung von Suchtgifthandel zur Verantwortung gezogen worden. Der 29-Jährige, der von Dezember 2023 bis zu seiner Festnahme am 9. Dezember des Vorjahrs rund 160 Gramm Kokain und 4,1 Kilogramm Cannabis und Cannabiskraut verkauft hatte, wurde nach dem Suchtmittelgesetz zu 15 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.