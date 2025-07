Millionen für IS: Angeklagter in Wiener Terror-Prozess teilgeständig

Er sei "teilschuldig", hat am Dienstag im Wiener Landesgericht ein 33-jähriger Tschetschene eingeräumt, der laut Anklage Spenden im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für Zwecke der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) gesammelt haben soll.

Yusup M., der sich seit 2015 in Österreich aufhält und bis zu seiner Festnahme am 25. Juli 2024 eigenen Angaben zufolge als Lieferant gearbeitet hatte, soll sich seit 2018 zunächst als Einzelperson als Spenden-Sammler für den IS betätigt haben.

2022 schloss er sich dann einer Gruppierung namens "Jamaat" an, der neben ihm tschetschenisch stämmige Männer in Belgien, Deutschland und der Türkei angehörten. Unter dem Pseudonym Abu Ashab soll der 33-Jährige in führender Funktion mit zuletzt hochprofessionellen Online-Auftritten "horrende Summen" zusammengetragen, heißt es wörtlich in der Anklageschrift.

Angeklagter laut Staatsanwalt "Finanzchef"

Es gab mehrere Spendenkanäle, wobei allein über einen einzigen insgesamt 73,5 Mio. US-Dollar (62,77 Mio. Euro) in die Kassa gespült wurden. Über einen zweiten seien mehrere 100.000 US-Dollar zusammengekommen. Der Angeklagte selbst habe allein weitere zwei bis drei Millionen aufgebracht, meinte der Staatsanwalt eingangs der Verhandlung. Er bezeichnete den Angeklagten als Finanzchef der Gruppierung, deren System "perfekt funktioniert hat, wie man leider sagen muss. Wir haben hier immense Dimensionen, die man sonst europaweit nicht findet."