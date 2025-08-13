Warum die Wiener Feldhamster zur Post gehen

Die Geschichte beginnt mit einer Räumung – doch sie hat ein Happy End. Die Klinik Favoriten wird derzeit im laufenden Betrieb umgebaut, ein moderner Zentralbau entsteht. So weit, so erfreulich. Zumindest für die Menschen. Weniger glücklich dürften die bisher am Areal lebenden Feldhamster darüber gewesen sein – denn sie mussten ihr altes Zuhause verlassen.

Nun fand sich für die kleinen Wiener Nager eine zufriedenstellende Lösung: Sie werden Postler, zumindest räumlich. Denn die Österreichische Post AG stellt dem Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) eine Ausgleichsfläche zur Verfügung. Diese befindet sich am Areal der ehemaligen Sendeanlage der Radio Austria am Laaer Berg, heute im Eigentum der Post.