Wiener Eistraum startet mit Eishockey-Ladys und Eiskunstlauf

Große, neue Innovationen gibt es heuer nicht - vielmehr wurde an Details gefeilt: In Summe werden dieses Jahr vier große Eisflächen und verschlungene Eispfade durch den Rathauspark geboten. Besonders gut kam im Vorjahr beim Publikum der damals neue „Sky Rink“ an, eine 880 Quadratmeter große Eislaufterrasse. Heuer bekam die 120 Meter lange Auffahrt zum Areal teilweise eine Überdachung verpasst, die nach Einbruch der Dunkelheit mit Lichteffekten bespielt wird.