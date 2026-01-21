Wiener Eistraum öffnet morgen seine Pforten

Von Franziska Trautmann Noch tummeln sich Bauarbeiter in gelben Warnwesten und Helmen am Wiener Rathausplatz, ab morgen ziehen hier Eisläufer ihre Runden. Ganz fertig ist das Areal aber noch nicht, am Eis und „an Land“ müssen die letzten Kabel verlegt und Stolperfallen beseitigt werden. Der Wiener Eistraum startet am Donnerstag in seine 31. Saison. Täglich bis 22 Uhr Bis Sonntag, 8. März – dieses Jahr eine Woche länger – bleibt das Areal täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Den Eistraum gibt es seit 1996 und mittlerweile zählt er zu den größten mobilen Eislaufplätzen Europas. Auf mehr als 10.000 Quadratmetern Eisfläche rechnet die Stadt Wien dieses Jahr wieder mit Hunderttausenden Besuchern.

Laut SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig waren es vergangenes Jahr 770.000 Besucher, 18 Prozent kamen sogar aus dem Ausland. „Es ist nicht nur ein wichtiges sportliches Ereignis, sondern auch ein deutlicher Impuls für die Wiener Wirtschaft“, sagt Ludwig. SPÖ-Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak ergänzt: „Der Wiener Eistraum stärkt den Wintertourismus und schafft Wertschöpfung für Betriebe in der Branche. “ Preise gleich geblieben Wie am traditionellen Eistraum hat sich auch an seinen Preisen nichts geändert. Bei einer Online-Buchung spart man zwar 10 Prozent, trotzdem summiert sich der Winterspaß mit Eintritt, Schuhverleih und Garderobenkästchen auf rund 20 Euro. Laut Novak bekomme man aber als Mitglied vom Vorteilsklub der Stadt Wien 50 Prozent Rabatt. Ermäßigungen gibt es wieder für Kinder, Senioren, Mobilpass-Besitzer sowie Familien und Gruppen. Besonders stolz sei man laut Ludwig auf „den Gratiseintritt für Kinder, die bei Ausflügen mit einem Kindergarten oder der Schule kommen.“ Das ist werktags von 10 bis 16 Uhr möglich. Neben Eislaufen gibt es dieses Jahr wieder Eisstockschießen, derzeit müssen Interessierte die Bahnen online reservieren unter www.wienereistraum.com.