650.000 Besucherinnen und Besucher beim Wiener Eistraum 2023

Die 28. Saison des Wiener Eistraums ist an diesem Wochenende zu Ende gegangen. Auf 8.500 Quadratmeter großen Eisflächen konnten sich die Besucherinnen und Besucher am Sonntag noch austoben. Rund 650.000 Menschen haben den Wiener Eistraum 2023 frequentiert - es war damit ex aequo mit 2014 und 2016 die dritterfolgreichste Saison in der Geschichte der beliebten Winterveranstaltung, die seit 1996 jährlich auf dem Wiener Rathausplatz stattfindet.

Besonders erfreut zeigten sich die Veranstalter am Sonntag in einer Presseaussendung über die Schulaktion, die allen Wiener Kindergärten, Schulen und Hortgruppen werktags von 10.00 bis 16.00 Uhr den kostenlosen Eintritt möglich gemacht hatte. Rund 40.000 Kinder nahmen dieses Angebot wahr.

SPĂ– zufrieden

"Ich freue mich, dass derart viele Menschen wieder eindrucksvolle Momente auf dem Rathausplatz erleben konnten. Durch den Wiener Eistraum bietet die Stadt Wien ihren Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Gästen der Stadt ein atemberaubendes Sport- und Erlebnisangebot", hielt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) fest. Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) meinte, der rege Publikumszuspruch "gebe allen Anlass zur Freude".

Aufgrund der angespannten Energiesituation war im Vorfeld der Veranstaltung die Eisfläche heuer um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr verkleinert worden. Dank eines Energiekonzepts mit zahlreichen stromsparenden Maßnahmen konnte der Stromverbrauch den Veranstaltern zufolge um etwa 20 Prozent reduziert werden.