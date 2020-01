Wiener Berufsrettung setzt seit zehn Jahren auf CO-Warngeräte

Heiße Sommer, schlecht gewartete Thermen und mobile Klimageräte ließen in den letzten Jahren die Zahl der Kohlenstoffmonoxid-Unfälle in die Höhe schnellen. Die Einsatzkräfte der Rettung haben daher mittlerweile viel Erfahrung im Umgang mit dem geruch- und farblosen Gas. Seit zehn Jahren verwenden sie zusätzlich CO-Messgeräte, die auf jedem Rettungsrucksack angebracht sind.

Wie wichtig die kleinen Geräte in der Arbeit der Rettung sind, zeigen die 450 Messungen, die täglich durchgeführt werden. Bereits bei erhöhter CO-Konzentration in der Luft schlagen sie an. Ein eigenes Alarmsignal ertönt, sobald Lebensgefahr besteht. Die Sanitäter und Notärzte können ihr weiteres Vorgehen während des Einsatzes daran anpassen.