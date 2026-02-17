Zwischen den Zeilen tanzen: Wiens erster "Ball der Bücher"

Das Tanzbein schwingen oder doch lieber den Samstagabend mit einem guten Buch auf der Couch verbringen? Was bisweilen zur Entweder-oder-Frage wurde, ist zumindest am 11. April erstmals kompatibel. Für Buchliebhaberinnen und -liebhaber – und jene, die es noch werden wollen – findet im Palais Niederösterreich (Herrengasse 13, 1010 Wien) der erste Wiener Ball der Bücher statt. Neben Quadrille, Tanzmusik und Disco dreht sich dort alles um das geschriebene Wort. Vor Ort soll es unter anderem einen Buchverkauf geben sowie die Möglichkeit, Autorinnen und Autoren zu treffen. Schriftstellerinnen wie Vea Kaiser, Valerie Huber, Beate Maly, Martina Parker und Autor Stefan Maiwald werden für signierte Exemplare zur Verfügung stehen.

Branchenlücke füllen Die Veranstaltung stammt aus der Feder von Sarah Bohatschek und Monika Weithofer (Buchwandlerin Verlag) . Die beiden Frauen aus der Buchsparte vermissten bislang einen Ball der Verlagsbranche. Nun soll der Wiener Ball der Bücher diese Lücke füllen. Die Idee entstand schon auf der 'Buch Wien', der größten Buchmesse des Landes, im Jahr 2024. „Wir stellten mit Bedauern fest, dass es kein Fest gibt, das zeigt , dass die Buchbranche nicht nur seriös, intelligent und introvertiert ist, sondern auch feiern kann“, so die Initiatorinnen zum KURIER. Wenngleich es Netzwerk-Events oder eben Buchmessen bereits gebe, sei „unter Gleichgesinnten durch die Nacht tanzen“ neu. Auch wenn der „Bücherball“ viele Gemeinsamkeiten mit traditionellen Bällen hat, ist er ebenso von den Unterschieden geprägt, wird betont: „Das Besondere ist der literarische Twist in jedem Detail“, so Bohatschek und Weithofer. Von der Dekoration bis zur Musikauswahl orientiere sich alles am Motto. Ein besonderes Highlight seien interaktive Stationen, wie beispielsweise eine Prägestation für Bücher von Leuchtturm oder eine Pop-up-Buchhandlung, gestellt von Nicole List.