Diese Woche werden die Kandidatenlisten für die Wien-Wahl erstellt

Wann die Parteien ihre Listen präsentieren

Die ÖVP plant ihre Listen am Freitag, 21. Februar, in einer Sitzung des Parteipräsidiums und des Vorstands zu erstellen. Am darauffolgenden Montag wird die Partei ihre Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren.

Am Samstag, 22. Februar, stehen gleich zwei wichtige Termine an: Sowohl die Grünen als auch die Neos wählen ihre Kandidatinnen und Kandidaten in einer Landes- bzw. Mitgliederversammlung. Die FPÖ könnte ebenfalls in der kommenden Woche ihre Listen fixieren, ein Termin wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben. Ihr Spitzenkandidat steht bereits fest: Parteichef Dominik Nepp wurde Anfang Jänner nominiert. Die Vorbereitungen laufen bei allen Parteien auf Hochtouren, da die vorgezogene Wahl einen straffen Zeitplan erfordert.