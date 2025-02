Gesundheitssystem: Wiener Grüne fordern eine Behandlungsgarantie

"Bei vielen regt sich ein mulmiges Gefühl im Bauch, dass die E-Card im Zweifelsfall nicht mehr reicht. Die Gewissheit, dass einem im Krankheitsfall sicher gut geholfen wird, ist uns in Wien abhandengekommen", so Pühringer weiter.

Allerdings bräuchte es die Bekämpfung des Personalmangels, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder auch eines Ausbaus der Primärversorgungseinrichtungen, damit eine solche Lösung umsetzbar sei.

Baustelle Frauengesundheit

Gefordert wurden auch mehr Kassenplätze für Psychotherapie oder Maßnahmen im Bereich der Frauengesundheit. So gebe es etwa zu wenig Hebammen in den Spitälern oder inadäquate Behandlungsmöglichkeiten von frauenspezifischen Erkrankungen wie Endometriose.

Als grüne Lösung wurden deshalb Frauengesundheitskioske nach dem Vorbild von „FEM Med“ am Reumannplatz an weiteren Standorten, insbesondere in sozial benachteiligten Stadteilen Wiens präsentiert. Jeder Standort soll mit einem Team, das in mehreren Sprachen berät, ausgestattet werden.