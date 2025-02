Wer ist wahlberechtigt?

Wahlberechtigt sind bei der Gemeinderatswahl grundsätzlich all jene, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, am Stichtag 28. Jänner die österreichische Staatsbürgerschaft besaßen und den Hauptwohnsitz in Wien haben. Bei den Bezirksvertretungswahlen dürfen zudem auch Menschen mit der Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Landes ihre Stimme abgeben. Das sind diesmal 264.781 Personen und damit 35.002 mehr als noch vor fünf Jahren. Bei der Gemeinderatswahl dürfen sie anders als in anderen Gemeinden nicht teilnehmen, weil der Gemeinderat in Wien gleichzeitig der Landtag ist und die Teilnahme an Landtagswahlen gemäß Verfassung nur für Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft möglich ist.

Die Zahl der Wahlberechtigten ist noch bis zum Abschluss des Wählerverzeichnisses vorläufig. Bis 27. Februar können noch Berichtigungen im aufgelegten Wählerverzeichnis beantragt werden. Das bedeutet etwa, dass Personen eine Eintragung oder auch eine Löschung urgieren können.