SPÖ-Umfrage: Wie und wen die Wiener heute wählen würden

Vor knapp zwei Monaten wurde in Wien gewählt. Am 27. April ging die SPÖ mit einem deutlichen Vorsprung als Erster über die Ziellinie. Doch wie hat sich die Stimmung in der Stadtbevölkerung seither geändert?

Eine repräsentative Umfrage unter rund 1.000 Wienerinnen und Wienern im Auftrag der SPÖ, die demKURIER vorliegt, gibt darüber Aufschluss.