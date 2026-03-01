Brandstiftung in Wien-Währing: Verdächtiger sprang aus Fenster
Zeugen beobachteten am Samstag, wie in Wien-Währing aus einer Wohnung in der Mitterberggasse Rauch austrat und wählten den Notruf. Zudem sahen sie einen Mann (33), der aus dem ersten Stock auf den Gehsteig gesprungen ist.
Als die Polizei dem Mann, der an den Beinen verletzt war aus dem Gefahrenbereich bringen wollte, verhielt er sich äußerst aggressiv, wie die Polizeiberichtet.
Brandermittler stellten Brandstiftung fest
Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Zimmerbrand, der zu großem Sachschaden an der Einrichtung führte. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien stellten fest, dass der Brand durch den 33-Jährigen, der aus dem Fenster gesprungen war, vorsätzlich herbeigeführt wurde.
Außerdem wurden in der Wohnung Suchtmittel und eine Langwaffe der Kategorie C - also eine Schusswaffe mit gezogenem oder glattem Lauf - sichergestellt. Gegen den Verdächtigen lag bereits ein behördliches Waffenverbot vor, darum wurde er angezeigt.
Im Krankenhaus von Justizwache überwacht
Die Polizei nahm den 33-Jährigen fest und brachte ihn ins Krankenhaus, wo seine Verletzungen versorgt wurden. Dabei wurde er von der Justizwache überwacht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an.
Kommentare