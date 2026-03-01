Brandstiftung in Wien-Währing: Verdächtiger sprang aus Fenster

Zeugen beobachteten am Samstag, wie in Wien-Währing aus einer Wohnung in der Mitterberggasse Rauch austrat und wählten den Notruf. Zudem sahen sie einen Mann (33), der aus dem ersten Stock auf den Gehsteig gesprungen ist.

Als die Polizei dem Mann, der an den Beinen verletzt war aus dem Gefahrenbereich bringen wollte, verhielt er sich äußerst aggressiv, wie die Polizeiberichtet. Brandermittler stellten Brandstiftung fest Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Zimmerbrand, der zu großem Sachschaden an der Einrichtung führte. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien stellten fest, dass der Brand durch den 33-Jährigen, der aus dem Fenster gesprungen war, vorsätzlich herbeigeführt wurde.