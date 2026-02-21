Wien

Wohnungsbrand forderte Toten in Wien-Floridsdorf

Im Zuge der Löscharbeiten entdeckte die Berufsfeuerwehr eine Leiche. Es handelt sich um einen 57-jährigen Mann.
21.02.2026, 11:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Am gestrigen Abend ist es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wien zu einem Brand gekommen. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Dadurch wurde ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung eine leblose männliche Person. Die ebenfalls alarmierte Berufsrettung Wien leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. 

Josefstadt: Einziger städtischer Kindergarten steht halb leer

Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 57-jährigen Wohnungsinhaber.

Starb Mann wegen Fahrlässigkeit?

Die Brandgruppe des Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Nach dem derzeitigen Stand der Erhebungen wird von einem Fahrlässigkeitsdelikt ausgegangen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

Wien Floridsdorf
kurier.at, sta  | 

Kommentare