Wohnungsbrand forderte Toten in Wien-Floridsdorf

Am gestrigen Abend ist es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wien zu einem Brand gekommen. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Dadurch wurde ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung eine leblose männliche Person. Die ebenfalls alarmierte Berufsrettung Wien leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein.

Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 57-jährigen Wohnungsinhaber.

Starb Mann wegen Fahrlässigkeit?

Die Brandgruppe des Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Nach dem derzeitigen Stand der Erhebungen wird von einem Fahrlässigkeitsdelikt ausgegangen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.