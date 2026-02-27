Cobra-Einsatz in Wiener Neustadt: Mädchen mit Waffe bedroht
Zwei Burschen sollen am Donnerstagabend zwei Mädchen in Wiener Neustadt mit einer geladenen Luftdruckpistole bedroht haben. Wie die Polizei am Fretiag mitteilte, führte das zu einem Einsatz der Cobra. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.
Die 15 und 18 Jahre alten Burschen sollen die Mädchen gegen 20.30 Uhr mit der Waffe bedroht haben, danach flüchteten sie. Einer der beiden dürfte die geladene Luftdruckpistole dann in einem Mistkübel in der Innenstadt entsorgt haben.
Tatverdächtige rasch gefasst
Die Beamten der Polizei und der Cobra konnten den 18-jährigen aus Wiener Neustadt im Bereich des Zentrums ergreifen. Der 15-jährige Wiener wurde etwas später beim Bahnhof in Wiener Neustadt gefasst. Die Waffe wurde sichergestellt.
Die Polizei startet nun mit den Befragungen. Warum es zu dem Vorfall gekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Mädchen dürften die Tatverdächtigen jedenfalls gekannt haben.
Kommentare