Cobra-Einsatz in Wiener Neustadt: Mädchen mit Waffe bedroht

Die 15 und 18 Jahre alten Burschen sollen die Mädchen gegen 20.30 Uhr mit der Waffe bedroht haben, danach flüchteten sie. Einer der beiden dürfte die geladene Luftdruckpistole dann in einem Mistkübel in der Innenstadt entsorgt haben.

Tatverdächtige rasch gefasst

Die Beamten der Polizei und der Cobra konnten den 18-jährigen aus Wiener Neustadt im Bereich des Zentrums ergreifen. Der 15-jährige Wiener wurde etwas später beim Bahnhof in Wiener Neustadt gefasst. Die Waffe wurde sichergestellt.