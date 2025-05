"Kanopi" in Währing: Wie ein Grätzlcafé zum zweiten Zuhause werden kann

Gemeinsam mit Kimberly Heuthe, die das Vintage-Geschäft Holy Garbage in den Räumlichkeiten betreibt, hat sie einen Nachbarschaftstreffpunkt in der Währinger Straße geschaffen.

Mehr als nur Kaffee trinken

"Es ist uns wichtig, dass sich die Menschen wohlfühlen und ein Teil davon werden können. Deshalb haben wir auch viele Community Events", sagt Bürger. Monatlich werden Strick- sowie Schreibabende veranstaltet. Als echte Buchliebhaberin hat die 37-Jährige auch einen Buchclub eingeführt: "Wir wechseln zwischen zeitgenössischen Werken und Klassikern, so ist für jeden etwas dabei."

Die gebürtige Kärntnerin, die selbst im 18. Bezirk wohnt, hat das Grätzlcafé geschaffen, dass sie sich selbst gewünscht hat: „Das Kanopi wird ein Nachbarschaftsort, weil es hier in Währing vergleichsweise nicht so viel gibt, wie in den inneren Bezirken. Viele Leute, die zu uns kommen, waren sehr erfreut, dass es hier nun auch so einen Ort gibt", erzählt sie.