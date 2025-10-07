Schülerzahlen sinken, Energiekosten steigen: "De La Salle"-Schule in Wien schließt
"Massiven infrastrukturelle Herausforderungen" würden den Schulverein zwingen, den Standort in Währing 2026 zu schließen.
Aus vier Standorten des Schulvereins "De La Salle" werden im Juli 2026 nur noch drei: "Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass der Schulbetrieb am Standort Währing mit Ende des Schuljahres 2025/2026 eingestellt wird", ist auf der Homepage der katholischen Privatschule zu lesen. Betroffen sind Volks- und Mittelschule.
