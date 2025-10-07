Schülerzahlen sinken, Energiekosten steigen: "De La Salle"-Schule in Wien schließt

Aus vier Standorten des Schulvereins "De La Salle" werden im Juli 2026 nur noch drei: "Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass der Schulbetrieb am Standort Währing mit Ende des Schuljahres 2025/2026 eingestellt wird", ist auf der Homepage der katholischen Privatschule zu lesen. Betroffen sind Volks- und Mittelschule.