Für 253.000 Schülerinnen und Schüler in Wien heißt es ab Montag wieder Schulbank drücken.

Entgegen einer Schätzung der Statistik Austria (der KURIER berichtete), kann in der Bundeshauptstadt keineswegs davon gesprochen werden, dass die Anzahl der Schüler dieses Jahr zurückgeht: „Im Pflichtschulbereich gibt es einen Zuwachs von 1,8 Prozent“, sagt Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) am Donnerstag.

Optimistisch, aber Lehrermangel nicht vorbei Doch Anfang August war nicht gewiss, ob alle der 20.000 Taferlklassler eine klassenführende Lehrkraft haben werden. Im Juli konnten laut Emmerling zwar schon 1.250 Lehrer eingestellt werden, 240 Stellen, inklusive 22 klassenführende Posten, waren zu Monatsanfang aber weiter unbesetzt. Diesbezüglich gibt die Bildungsressortchefin nun Entwarnung: Für jene offenen Stellen hätten sich 700 Personen beworben. „Das ist ein Zeichen, dass der Beruf wieder etwas an Attraktivität gewinnt.“ Vorbei sei der Lehrermangel dennoch nicht. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Stellen zeitnah zu besetzen“, ergänzte Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs. Derzeit laufe der Aufnahmeprozess, weshalb sie Übergangslösungen für einzelne Klassen zu Schulbeginn nicht ausschließe.

Mehr Mental Health Erstmals erhalten Volksschulen Verstärkung von der NGO „Teach for Austria“, die es Quereinsteigern ermöglicht, an Bildungsstandorten zu arbeiten. 18 Fellows werden im neuen Schuljahr dort zum Einsatz kommen, so Emmerling. Ausgeweitet werden soll zudem das psychosoziale Unterstützungsangebot an Schulen: Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass Kinder und Jugendliche vermehrt psychischen Belastungen ausgesetzt sind, so Fuchs. Deshalb soll es im kommenden Schuljahr zusätzlich zu dem bestehenden Angebot rund 600 Workshops im Zuge der sogenannten „Mental Health Days“ geben. Dort werden unter anderem Mobbing, Ängste oder Leistungsdruck thematisiert. Multiprofessionelle Teams werden zudem in Schulen in Floridsdorf, Favoriten und Margareten tätig sein. Sie setzen sich aus Psychologen, Sozialpädagogen, Sozialarbeitern und Ergotherapeuten zusammen.