Die Baustellen vor Schulbeginn: Grüne fordern mehr Durchmischung

Es ist wieder so weit: Kommende Woche steht der Schulstart für alle Schülerinnen und Schüler in Wien vor der Tür. Die Wiener Grünen und die ÖVP nahmen das zum Anlass, Kritik an der Bildungspolitik der rot-pinken Stadtregierung zu üben.

Besonders im Fokus standen der Personalmangel und die fehlende Durchmischung an den Schulen. Dass die Bildungsressorts jetzt doppelt Pink besetzt sind, sowohl auf Stadt- als auch Bundesebene, habe an den alten Problemen noch nichts geändert, sagte Wien grüne Parteichefin Judith Pühringer am Mittwoch bei einem Medientermin.

Schulwahl erweitern

Geht es nach den Grünen, soll es künftig eine Änderung bei der Schulwahl geben: Statt wie bisher eine, sollten fünf Wunschschulen angegeben werden. Als zusätzliche Kriterien – neben Wohnort und Geschwistern – sollte unter anderem die Erstsprache berücksichtigt werden.

Begründet wird die Forderung mit einer Anfragebeantwortung von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos). Denn: Bekanntlich beherrscht rund die Hälfte der Erstklässler in der Stadt Deutsch nicht gut genug, um dem Unterricht problemlos folgen zu können.

Das ist aber nicht überall so: Laut Anfragebeantwortung unterscheidet sich die Deutschkompetenz der Schüler nicht nur im Bezirksvergleich, sondern auch innerhalb der Bezirke. In der Brigittenau etwa gebe es eine Schule, in der nur zwei Prozent der Schüler nicht gut genug Deutsch können, in einer anderen sei es rund die Hälfte. Bessere Durchmischung könne für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen.