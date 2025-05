Neuer Bewohner in Schönbrunn: Orang-Utan zieht in den Tiergarten

"Intensiv vorbereitet"

Zu Beginn hatte der noch junge Orang-Utan die Möglichkeit, sich in einem eigenen Bereich an sein neues Zuhause zu gewöhnen. Von dort konnte er bereits Sichtkontakt zu den Schönbrunner Weibchen und deren Nachwuchs aufnehmen. Nach ein paar Tagen fand das erste Zusammentreffen in der gemeinsamen Anlage statt."Wir haben es intensiv vorbereitet", so Hering-Hagenbeck.

Ausgewachsene Orang-Utan-Männchen entwickeln in der Regel rund um ihr Gesicht auffällige Wangenwülste. Dieses Geschlechtsmerkmal, das sich je nach Männchen in einem unterschiedlichen Alter entwickelt, fehlt dem Neuankömmling noch. Auch das für Männchen typische lange, zottelige Haarkleid wird ihm erst wachsen. Derzeit ähnelt er im Aussehen noch stark den Weibchen. In der Wildbahn sind alle Orang-Utan-Arten aufgrund des Verlusts ihrer natürlichen Lebensräume auf Borneo und Sumatra von der Ausrottung bedroht.