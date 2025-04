Tiergarten Schönbrunn: Artenschutzhaus eröffnet

Geschmuggelte oder beschlagnahmte Tiere werden üblicherweise an den Tiergarten Schönbrunn übergeben - so auch die Warane.

Untergebracht werden die abgefangenen Tiere in Zukunft im neu eröffneten Artenschutzhaus . Das Gebäude wurde am Freitag feierlich eröffnet und soll ein Zeichen gegen den illegalen Wildtierhandel setzen.

Der Eingang des Hauses erinnert an den Zwischenstopp der teils hochbedrohten Tiere: den Flughafen. Das Ambiente mit Landebahn, Hinweistafeln und Gepäckband wurde bewusst ausgewählt, da man so auf den illegalen Wildtierhandel aufmerksam machen möchte.

Artenschutz und Nachzüchtung

Im Jänner 2021 sorgten 70 Chamäleons aus Tansania für Schlagzeilen: Sie wurden in Socken und Eisboxen nach Wien geschmuggelt. Im Zoo wurden die Tiere aufgepäppelt, was mit enormen Aufwand verbunden war, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Mittlerweile konnten die gefährdeten Chamäleons nachgezüchtet werden und sind jetzt in der dritten Generation in Schönbrunn untergebracht. "Mit dem Aufbau von gesunden Reservepopulationen durch gezielte Nachtzucht außerhalb des natürlichen Lebensraumes leisten wir einen bedeutenden Beitrag zum aktiven Artenschutz", sagt er dazu.

Das neu eröffnete Haus sei deshalb nicht nur Schauplatz der Biodiversität, sondern als Aufruf zum Artenschutz zu verstehen, so Hering-Hagenbeck.