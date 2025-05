Schönbrunn: Die neuen Pandas können ab sofort besucht werden

Grund für das rege länderübergreifende Interesse ist die chinesische „Panda-Diplomatie“ . Wurden die in China heimischen Tiere von der Volksrepublik früher noch, etwa bei Staatsbesuchen, verschenkt, werden sie seit Jahren gegen eine hohe Leihgebühr an Zoos im Ausland verliehen. Seit 2007 auch an den Tiergarten Schönbrunn. Diese langjährige Kooperation wurde im vergangenen Jahr um weitere zehn Jahre verlängert.

Die Alt-Pandas kehrten dann im September in ihre Heimat zurück, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Mit dem Pandapaar Lan Yun („Anmut einer Orchidee“) und He Feng („Hauch von Lotus“) soll in Wien nun hoffentlich eine neue Pandadynastie entstehen – ein wichtiges Ziel auch im Sinne der Arterhaltung. Während es in den 1980er-Jahren in China nur noch rund 1.100 Große Pandas in freier Wildbahn gab, ist diese Zahl mittlerweile auf rund 1.900 Tiere angestiegen. „Die Großen Pandas sind ein Symbol des Artenschutzes. Ihr Schutzstatus konnte von ,stark gefährdet‘ auf ,gefährdet‘ herabgesetzt werden“, sagt Hering-Hagenbeck. Dazu tragen neben den strengen Schutzmaßnahmen der chinesischen Regierung auch internationale Partner wie der Tiergarten Schönbrunn bei.