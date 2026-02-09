Wiens neuer "Healty Brunch Club" für empfindliche Esser

Der neue „The Healthy Brunch Club“ in der Neubaugasse 15 im 7. Bezirk ist das Traumlokal von Christine Balisi. „Beim Brunchen war ich immer die Extrawurst. Hier kann ich alles essen“, sagt die 45-Jährige. Vor sechs Jahren bekam die Wienerin mit philippinischen Wurzeln die Diagnose einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Heilung gibt es nicht, Betroffene müssen ganz besonders auf ihre Ernährung achten.

Balisi, die sich über die Jahre mit ihrer Krankheit anfreundete, entwickelte ihre eigenen Rezepte und hat gemeinsam mit ihrer Schwester Charlotte Sarmiento-Melchor das wohl erste Restaurant Wiens für darmfreundliche und entzündungshemmende Kost eröffnet. Geöffnet ist Donnerstag bis Sonntag immer von 09:00 bis 16:30 Uhr, Lunch gibt es ab 11 Uhr. Extraportion Speck und Kollagen Was zuerst vielleicht nicht besonders schmackhaft klingt, ist aber so viel besser als gedacht. Und bekanntlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Womit nicht gekocht wird: Olivenöl, raffiniertem Zucker oder Weißmehl, dafür kommen Adaptogene ins Essen. Gemeint sind damit pflanzliche Wirkstoffe, meist Kräuter, Wurzeln oder Pilze wie Reishi und Chaga, die das Immunsystem unterstützen sollen. Gekocht wird mit Avocado- und Kokosöl.

Das Menü kann im ersten Moment überfordern, die Begriffe werden aber zum Glück in Fußnoten erklärt. Für den Kaffee mit Reishi (leicht erdige Note) gibt es alle Milchalternativen und das ohne Preisaufschlag. Als Extra gibt es dafür im Kaffee, Tee oder Saft eine Portion geschmacksneutrales Kollagen oder Protein. Wer möchte, bekommt aber ebenso klassischen Kaffee mit Kuhmilch oder drei Scheiben Bio-Speck zum Eiergericht. Im Pfannkuchen-Himmel Für 18,90 Euro sind bei den Eigerichten einige Beilagen dabei, wie Süßkartoffeln, Avocado oder Shiitakepilze von den Wiener Pilzbrüdern. Bei den Eiern Benedict (18,90 Euro) gibt es als glutenfreie Alternative zum Sauerteigbrot eine Scheibe Süßkartoffel. Einige vegane Gerichte gibt es natürlich auch.

So gut, dass man gar nicht glauben kann, dass es noch gesund sein kann, sind die luftigen Vollkorn-Pfannkuchen mit Topfen-Leinöl-Himbeeren-Creme, geröstetem Sesam und Ahornsirup. Philippinisches Street Food zum Lunch Zubereitet wird alles von Koch Paul-Joel Villanueva-Pimentel, kurz PJ. Der 35-Jährige ist mit seinem Konzept „Lasa“ für authentisch philippinisches Street Food zu den Schwestern gestoßen. Anpassen musste er seine Gerichte, die es ab 11 Uhr gibt, dafür nur minimal. Absolute Empfehlung: die „Muscle Dumplings“ (7,80 Euro), vier Stück aus seidigem Reisteig, gefüllt mit Bio-Rindfleisch und Shrimps mit hausgemachtem Lauchzwiebel-Öl.

Leicht bekömmlich sind auch die Mactan Wraps aus Dinkelteig (benannt nach einer Insel), gefüllt mit Gemüse, Rindfleisch oder Garnelen und einer cremigen Erdnuss- oder würzigen Asado-Sauce. Was für Brunch und Lunch gilt: „Jede Zutat hat ihren Platz und ist aus einem bestimmten Grund in einem Gericht. Ich möchte anderen helfen und zeigen: Man kann vorsorgen und sich durch gute Ernährung so viel ersparen“, sagt Balisi aus Erfahrung. Übrigens: Ersetzt hat der „Healthy Brunch Club“ an der Adresse passenderweise einen Burgerladen.