Ein Pkw-Lenker ist am Dienstagabend auf der Südosttangente (A23) mit einer Geschwindigkeit von 173 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs gewesen. Dem 41-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt , berichtete die Landespolizeidirektion. Der Mann wurde angezeigt.

Über 50 Anzeigen

Ebenfalls zu schnell unterwegs waren am vergangenen Wochenende E-Scooter-Fahrer in Wien-Floridsdorf. Bei einer Schwerpunktaktion wurden am Wochenende acht Personen auf ihren Elektrorollern mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h statt der erlaubten 25 km/h angehalten. Sie wurden ebenfalls angezeigt.