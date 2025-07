A22: Raser mit 181 statt 80 km/h erwischt

Die Landesverkehrsabteilung Wien hat am Donnerstagvormittag einen extremen Fall von Geschwindigkeitsübertretung dokumentiert. Bei Radarmessungen auf der Donauuferautobahn (A22) im Bereich Wien-Donaustadt soll ein Autofahrer mit 181 km/h unterwegs gewesen sein – in einem Abschnitt, in dem nur 80 km/h erlaubt sind. Nach Abzug der Messtoleranz wird dem Lenker eine Überschreitung um 91 km/h vorgeworfen.