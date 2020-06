Ein 23-jähriger Mann erlitt nach einem Streit in einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus zwei Stichwunden im Bereich der Schulter. Sein Kontrahent, ein 16-Jähriger, flüchtete nach der Tat aus der Wohnung in Rustendorf, teilt die Polizei mit.

Für das Opfer besteht keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.