Lebensgefährliche Kletteraktion am Wiener Stephansdom

Symbolbild Stephansdom in Wien
Zwei Männer erklommen ohne Sicherung den Stephansdom und filmten sich dabei.
Von Verena Richter
19.10.25, 11:36
Bei einer waghalsigen Aktion erklommen zwei vermummte Männer ohne Sicherung den Wiener Stephansdom und filmten sich dabei.

Das Video wurde von dem Account "freeflow.nation" auf YouTube veröffentlicht und zeigt zwei Personen, wie sie zuerst über ein Gerüst von Außen den Dom besteigen und später ohne Sicherung an der Spitze des 136 Meter hohen Turms posieren.

Im Video ist auch zu hören, wie sich die beiden darüber unterhalten, dass sich ein Stein gelöst und hinuntergefallen sei.

Die Kletterer bringen damit nicht nur sich, sondern auch Passanten in Gefahr - und haben möglicherweise die Fassade des Stephansdoms beschädigt. Im Video sorgen sich die zwei jedoch eher darüber, entdeckt zu werden.

"Freeclimber" gelangten ins Innere des Doms

Gegen Ende des Videos ist auch zu sehen, wie sich die zwei "Freeclimber" im Innern des Kirchturms befinden und einige Meter abseilen.

Wie genau sie sich Zugang verschafft haben - und ob etwas dabei beschädigt wurde -, ist hingegen nicht zusehen und unklar.

Einige Minuten später klettern die zwei Unbekannten durch ein Fenster wieder nach draußen. Unklar ist auch, an welchem Tag das Video entstanden ist.

Illegale Kletteraktion auch am Kölner Dom

Es ist jedenfalls nicht das erste derartige Video des Accounts. Auf diversen sozialen Medien postete der Account „freeflow.nation“ regelmäßig Klettervideos, so zum Beispiel vom Erklimmen des Kölner Doms oder des Lamberti-Turms in Münster. In Köln ermittelte die Polizei aufgrund der Aktionen wegen Hausfriedensbruch

Auf den Sozialen Medien sind Freikletter-Videos, auch "Roofing“, "Rooftopping“ oder auch "Buildering“ genannt, beliebt. Dabei werden hohe Gebäude, Masten oder Antennen beklettert. Solche Aktionen sind jedoch lebensgefährlich und illegal.

Die Kletterer bringen sich und Passanten in Gefahr. Die Freeclimber könnten hinunterstürzen oder an alten Gebäuden wie Kirchen Gestein beschädigen und lostreten, das herunterfallen könnte. 

