10 Tipps für einen tierisch guten Sommer in der Stadt

Gekühlte Snacks

Nur weil sich für Katzenbesitzer der gemeinsame Besuch in der Eisdiele meist schwierig gestaltet, heißt das natürlich nicht, dass die Samtpfoten auf Eisgenuss verzichten müssen. Im Netz kursieren diverse Möglichkeiten, um „Katzeneis“ selbst herzustellen und so den erhöhten Flüssigkeitsbedarf der Tiere im Sommer zu decken. Eine einfache Option ist etwa das Einfrieren von Schleck-Snacks.

Neben Eis darf natürlich Badespaß im Sommer nicht zu kurz kommen. In und um Wien gibt es zahlreiche Badeplätze, an denen auch Hunde erwünscht sind. Dazu zählen beispielsweise das Heuststadelwasser, die Hundesauslaufzone beim Liesingbach, der Badeteich Hirschstetten, die Donauinsel, der Hundebadestrand Süd (Neue Donau) oder Badestellen an der Lobau (z. B. das Mühlwasser).