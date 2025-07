10 kulinarische Tipps: Eine (Welt-)Reise für den Gaumen

Aromen aus aller Herren Länder, kühle Innenhöfe, lebhafte Schanigärten und Märkte: Zehn Wiener Lokale, in denen man in diesem Sommer unbedingt gegessen haben sollte.

Als der Brasilianer Kias Burget seine kulinarische Vision in einem kleinen Lokal auf der Gumpendorfer Straße verwirklichte, erntete er von den Wienern so manch hochgezogene Augenbraue: Brasilianisch-griechische Fusionsküche wollte der gelernte Balletttänzer, der sich das Kochen als Autodidakt beibrachte, anbieten – geprägt von den Aromen seiner eigenen brasilianischen Heimat und jener seines Partners.

Mittlerweile ist das Fine-Dining-Lokal „Kias Kitchen“ mehr als ein Geheimtipp. Und es steht exemplarische für die kulinarische Weltoffenheit Wiens, die sich in den vergangenen Jahren noch stärker als früher auf den Speisekarten der Neueröffnungen zeigt.

Und wann, wenn nicht jetzt in den heißen Sommer- und Urlaubsmonaten, wäre der geeignete Zeitpunkt, um sich in der eigenen Stadt auf eine kulinarische Reise zu begeben. Sie führt uns über die Wiener Märkte, die in diesem Jahr auch dank der wachsenden Gastro-Szene einen neuen Besucherrekord feiern, in kühle Hinterhöfe und durch die lebhaften Schanigärten, die das sommerliche Leben in der Stadt mitprägen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Brunnenmarkt und Yppenplatz im 16. Bezirk: Als Beitrag zur kulinarischen Vielfalt dieser Stadt sind sie unersetzlich.

Eine Küche von Welt Kaum eine Stadt eignet sich so gut für eine kulinarische Weltreise wie Wien. Das liegt zuallererst daran, dass auch die berühmte Wiener Küche selbst keine nationale Küche ist. Vielmehr war sie eine der ersten Fusionsküchen überhaupt – ganz lange, bevor der Begriff überhaupt geboren war. Schon immer war die Kulinarik Wiens getragen von den Aromen und Zutaten der Nachbarländer. Bekannt wurde sie in Europa in der Zeit des Wiener Kongresses, als Gäste aus allen Herren Länger in die Stadt kamen und hier kulinarisch verpflegt wurden.

Von Brasilien bis Frankreich - Lokaltipps (Teil 1) 1 Brasilianisch in "Kias Kitchen" Küchenchef Kias Burget zeigt, dass Brasilien mehr zu bieten hat als nur Fleisch. (Picanha brät er dennoch zur Perfektion.) Charmantes kleines Lokal. Gastfreundschaft inklusive.

Wo: Gumpendorfer Str. 37, 1060

Zur Website geht es hier. 2. Chinesisch im "Red Bowl" Nahe des Naschmarkts liegt einer der besten Chinesen der Stadt. Original Peking-Ente, und die vielleicht beste Aubergine der Stadt.

Wo: Rechte Wienzeile 49, 1050

Zur Website geht es hier. 3. Venezisch in der "Taverna" Szene Gastronom Andreas Flatscher hat einst als einer der ersten in Wien vernünftige Steaks gebraten. Jetzt hat er eine Cichhetteria nach venezianischem Vorbild eröffnet. Die Brötchen sind perfekte Unterlage für den Signature Drink Averna.

Wo: Albertgasse 49, 1080

Zur Website geht es hier. 4. Orentalisch im "Mani" Die Zutaten kommen vom Markt, das Treiben am Yppenplatz allein

ist einen Besuch wert. Perfekt für ein ausgedehntes Frühstück.

Wo: Yppenplatz, 1160

Zur Website geht es hier. 5. Französisch im "Beaulieu" Tolle französische Bistrot-Küche und Delikatessen in der kühlen Ferstelpassage. Ein guter Platz, um sich Austern zu gönnen.

Wo: Herrengasse 14, 1010

Zur Website geht es hier.

Einflüsse aus der Monarchie Die wichtigsten Einflüsse auf die Wiener Küche kamen einst aus den Regionen der Habsburgermonarchie, vor allem aus Böhmen und Ungarn. (Das Gulasch, wie wir es heute kennen, ist ein Ergebnis dieses kulinarischen Zusammenspiels.) Aber auch Italien drückte Wien seinen Stempel auf, an der französischen Küche nahm man sich ohnehin ein Vorbild.

Wirklich international wurde Wien, nachdem die Kulinarik während und im Nachgang des Zweiten Weltkriegs an Bedeutung verlor, dann erst wieder ab den 1970er-Jahren. Die ersten Ethno-Küchen, die sich in der Stadt ausbreiteten, waren die türkisch-levantinische und die italienische. Rund um Letztere entstand – mit Pasta und Pizza – ein regelrechter Boom in der Stadt. Bald sollte auch die griechische Küche Einzug halten.

Kulinarisches Erbe Getragen waren diese Entwicklungen auch von der Politik: Es war die Zeit der Gastarbeiter, die vornehmlich aus dem damaligen Jugoslawien und der Türkei nach Österreich kamen und ihr kulinarisches Erbe im Gepäck hatten. Und die griechische Kulinarik? Die kannten die Österreicher von den Fernreisen, die damals plötzlich für immer mehr Menschen leistbar wurden. Erst später, ab den 1980er-Jahren, setzte dann der Asia-Boom in Österreich ein. Wie so oft nahm man es mit den kulinarischen Traditionen aus fernen Ländern anfangs nicht so genau: Was einst unter dem fiktiven Überbegriff „asiatisch“ auf die Teller kam, hatte wenig bis keinen Bezug zur wahren Kulinarik der Länder. Das hat sich längst geändert.

Heute gibt es Top-Adressen mit authentischen, differenzierten Speisekarten in der ganzen Stadt. Von exzellenter chinesischer Küche (wie man sie um den Naschmarkt, etwa im „Red Bowl“ findet), über koreanische, philippinische und thailändische bis – natürlich! – japanische Küche.

Ganz so selbstbewusst wie die asiatischen Länderküchen traten nicht immer alle auf: Die südamerikanische Küche hatte lange Zeit ein minderwertiges Tex-Mex-Image, bevor Gastronomen wie Kias Burget und andere den Versuch unternahmen, die Vielfalt der lateinamerikanischen Küche aufzuzeigen. Ein Paradebeispiel ist auch der Chilene Diego Briones, der sich mit seinem „Z’som“ im 4. Bezirk mittlerweile einen Michelin-Stern erkocht hat. Er lädt unter dem Motto „Amigos Latinos“ immer wieder Gastköche ein, die einen Ausflug in die Aromenwelt des Kontinents ermöglichen.

Von Somalia bis Chile - Lokaltipps (Teil 2) 6. Somalisch und afghanisch "Speisen ohne Grenzen" Hier kochen Flüchtlinge aus Ländern wie Afghanistan, Syrien und Somalia ihre Lieblingsspeisen aus der Heimat. So kommt Ausgefallenes wie „Digaag iyo Groch“, gebeizte Hühnerbrust in Paradeiser-Joghurtsauce, von Halima aus Somalia auf den Tisch.

Wo: Yppenplatz 4/1, 1160

Zur Website geht es hier. 7. Türkisch bei „Tanis“ Am Kutschkermarkt bereitet Hüseyin Tanis mit regionalen Zutaten das Beste aus seiner Heimat zu. Tolle Fleischauswahl.

Wo: Kutschkergasse 29, 1180

Zur Website geht es hier. 8. Italo-japanische Fusion in der „Cucina Itameshi“ Die gesamte Praterstraße ist kulinarisch ein Juwel. Wer einen Platz in der „Cucina Itameshi“ ergattert, kann sich hier glücklich essen.

Wo: Praterstraße 70, 1020

Zur Website geht es hier. 9. Das Essen FM Ukrainische Hausmannskost im 3. Bezirk. „FM“ steht sinnbildlich für die Leidenschaft des Chefs. Er sammelt alte Radios – und hat auch einige ausgestellt.

Wo: Juchgasse 24, 1030

keine Website 10. Lateinamerikanisch im „Z’som“ Eine Aromenrundreise durch den Kontinent, von Michelin prämiert. Spannende Weinkarte und interessante kulinarische Gäste.

Wo: Gusshausstraße 12, 1040

Zur Website geht es hier.