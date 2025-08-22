Wien: 34-Jähriger Mann nach häuslicher Gewalt festgenommen

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch in einer Wohnung in Wien-Simmering wegen des Verdachts der Gewalt in der Privatsphäre vorläufig festgenommen worden. Er soll seine 40-jährige Ex-Lebensgefährtin verletzt und mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau, die laut Polizeisprecherin Julia Schick beim Eintreffen der alarmierten Exekutive Hämatome im Bereich von Hals, Schultern und Unterarmen aufwies, wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nachbarn alarmierten Polizei Die Polizei wurde zuvor gegen 1.00 Uhr von einem Nachbarn wegen lautem Geschrei aus einer Wohnung alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort eingetroffen waren, fanden sie eine offene Wohnungstüre vor und die weinende Frau kam ihnen entgegen. Mit dem ebenfalls in den Räumlichkeiten anwesenden Ex-Lebensgefährten soll es nach einem Lokalbesuch dann in der Wohnung vor den Attacken zu Streitigkeiten gekommen sein. Gegenüber dem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigten Verdächtigen wurde infolge ein Betretung- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein bei ihm vorgenommener Alkovortest ergab 1,3 Promille.