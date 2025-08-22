Laut "Krone" soll ein 13-jähriges Mädchen die Anzeige erstattet haben. Wann genau, blieb vorerst unklar. Ermittelt wird laut der Staatsanwaltschaft "schon seit einiger Zeit".

Gegen einen steirischen NEOS-Politiker wird wegen des Verdachts eines Sexualdelikts ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung", wonach das Ermittlungsverfahren bereits eingeleitet wurde. Der Anfangsverdacht hat sich somit bestätigt.

13-jähriges Mädchen online kennengelernt

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Politiker einer Partei, so die Staatsanwaltschaft weiter. Nähere Details wurden nicht bekannt gegeben. Der "Kronen Zeitung" zufolge soll es sich um einen Politiker einer Oppositionspartei in einem steirischen Gemeinderat handeln.

Laut "Kleiner Zeitung" soll der Mann das Mädchen über eine Internetplattform kennengelernt und mit ihr geschlechtliche Handlungen vollzogen haben, so der Vorwurf. Freitagvormittag sickerte durch, dass sich der Verdacht gegen den NEOS-Politiker richtet.

Die Bundes-Pinken reagierten am Freitag mit einem Statement auf die Vorwürfe: "NEOS haben heute früh (22. August 2025, Anm.) Kenntnis über eine Anzeige und Ermittlungen gegen einen Funktionär unserer Partei in der Steiermark erlangt. Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend Konsequenzen eingeleitet. Der betreffende Funktionär hat von sich aus seine Mitgliedschaft beendet und sämtliche Funktionen in seiner Rolle als NEOS-Vertreter per sofort zurückgelegt. Die nächsten Schritte obliegen nun den ermittelnden Behörden. Bis zur Klärung der schwerwiegenden Vorwürfe gilt für den Betroffenen die Unschuldsvermutung."