Bezirk will Neustart für Umgestaltung am Schwedenplatz

Es ist inzwischen dreizehn Jahren her, dass die Stadt die Umgestaltung des Schwedenplatzes beschlossen hat. Vorgenommen hatte man sich eine Generalsanierung des Areals inklusive Morzinplatz, in der Realität herrscht jedoch Stillstand. Der Umbau rückt nun erneut in weite Ferne. Denn laut Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) ist die Neugestaltung „nicht prioritär“, es gebe auch „keine Vorbereitungen für eine Umgestaltung“, wie der Standard berichtete. Dass der Umbau weiterhin auf die lange Bank geschoben wird, hat mehrere Gründe.

In Zeiten des Spardrucks sind die Kassen der Stadt leer. Durch die geplante Verkehrsberuhigung der Innenstadt steht die Umgestaltung außerdem unter völlig neuen Vorzeichen. Einfahrten sollen nur noch eingeschränkt möglich sein und durch Kameras kontrolliert werden. Obsolet würden dadurch auch Parkplätze, da Autofahrer nur noch in Parkgaragen stehen dürften. Inklusive Ausschreibung für die Zufahrtskontrollen und tatsächlicher Umsetzung ist laut Sima mit der autofreien City aber nicht vor 2030 zu rechnen. Bezirk will Neustart Ein „Zurück an den Start“ und neuen Architekturwettbewerb fordert Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) auf KURIER-Anfrage. Zur Erinnerung: Beschlossen wurde eine Generalsanierung des Platzes im Jahr 2012, damals noch unter Rot-Grün mit Maria Vassilakou (Grüne) als Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin. Es wurden Bürger befragt, ein Leitbild erstellt und ein Wettbewerb ausgeschrieben. Präsentiert wurde das Siegerprojekt 2016, Baustart sollte 2018 sein. Der musste jedoch auf 2019 verschoben werden, doch auch draus wurde nichts, da sich Stadt und Bezirk nicht über den Umfang der Umgestaltung einigen wurden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Realgrün Landschaftsarchitekten Das Siegerprojekt aus 2016 des Münchner Büros realgrün Landschaftsarchitekten.

2020 zogen schließlich die Neos als Koalitionspartner der SPÖ in die Stadtregierung ein. Mit dem Ausscheiden der Grünen verschwanden die Umgestaltungspläne in der Schublade. "Gab nie einen konkreten Auftrag" Die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) erklärt auf Anfrage außerdem, dass es „nie einen konkreten Planungsauftrag“ gegeben habe. „Das Projekt wurde daher nicht umgesetzt oder auf den Weg gebracht.“

Die Gestaltung des Schwedenplatzes ist nach wie vor ein großes Anliegen des Bezirkes. Das haben wir der Stadt auch mehrfach mitgeteilt. von Markus Figl Bezirksvorsteher Innere Stadt