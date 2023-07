Wien: Schuldspruch für 16-Jährigen, der mit Kindesmissbrauchsmaterial handelte

"So was, was da passiert ist, ist unvorstellbar", meinte die Richterin. Dessen ungeachtet kam der 16-Jährige aufgrund der besonderen Umstände der Tat und des Täters, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit erörtert wurden und über die daher nicht berichtet werden kann und darf - ohne Strafe davon. Gemäß einer Bestimmung des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) erfolgte ein Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe. § 13 JGG sieht vor, dass der Ausspruch einer wegen einer Jugendstraftat zu verhängenden Strafe für eine Probezeit vorzubehalten ist, wenn davon auszugehen ist, dass der Schuldspruch und die Androhung des Strafausspruchs allein oder in Verbindung mit anderen Maßnahmen genügen, um den Rechtsbrecher von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten. Im konkreten Fall legte die Richterin eine dreijährige Probezeit - das Maximum, was das Gesetz bietet - fest, innerhalb der sich der Bursch nichts zuschulden kommen lassen darf. Zusätzlich wurde dem 16-Jährigen per Weisung der Beginn und regelmäßige Nachweis einer Psychotherapie auferlegt und Bewährungshilfe angeordnet. Das Gericht ging weiters davon aus, dass der Bub mit den gehandelten Kindesmissbrauchsdarstellungen zumindest 6.000 Euro verdient hatte - diesen Betrag muss er zurückbezahlen.

Für die Richterin bestand kein Zweifel, dass der Schüler mit letzterem auch ohne finanzielle Unterstützung seiner Eltern, die ihn zur Verhandlung begleitet hatten, keine Schwierigkeiten haben wird: "Sie sind so intelligent, dass Sie sehr bald sehr gut verdienen waren." Und sie gestand dem Jugendlichen zu, dieser habe "an der Aufklärung des Sachverhalts mitgewirkt" und sich gegenüber den Ermittlungsbehörden "sehr kooperativ" verhalten.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Der 16-Jährige nahm es nach kurzer Rücksprache mit seinem Verteidiger und seinen Eltern an, der Staatsanwalt gab noch im Gerichtssaal einen Rechtsmittelverzicht ab.