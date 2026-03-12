Wien: Fünf Schulbauprojekte fallen dem Sparstift zum Opfer

Bisher war nur der Name eines Schulprojekts bekannt, das wegen der Einsparungen gestoppt werden muss. Nämlich jenes in der Castelligasse in Margareten. Nun sind die Namen vier weiterer Schulen dazugekommen, wie zuerst die Gratis-Zeitung Heute berichtete.

Betroffen ist unter anderem die Leopoldstadt. Ein leer stehendes Schulgebäude in der Schwarzingergasse soll abgerissen werden, der Neubau verzögert sich. „Gerade angesichts steigender Schülerzahlen und zunehmender Herausforderungen im Bildungsbereich sind zusätzliche Kapazitäten im Bezirk besonders wichtig. Umso bedauerlicher ist es, wenn Projekte, die hier Verbesserungen bringen könnten, derzeit nicht umgesetzt werden“, heißt es dazu von Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ).

In Simmering war geplant, die Ganztagesvolksschule und offene Mittelschule in der Florian-Hedorfer-Straße 20–26 um 20 Klassen zu erweitern – auch das wird vorerst nicht umgesetzt. „Simmering ist ein stark wachsender Bezirk, daher ist uns jede Form der Erweiterung bzw. Neubau von Schulen ein zentrales Anliegen“, sagt dazu Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ). In Penzing ist die Ganztagesvolksschule Diesterweggasse von den Sparmaßnahmen betroffen: Hier werden die Erweiterung sowie die Sanierung des Gebäudes aufgeschoben.