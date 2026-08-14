Mittwochabend gegen 21.20 Uhr soll es zwischen einem 43-jährigen Mann und zwei alten Bekannten in der U3-Station Enkplatz zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Im Zuge des Streits soll laut Polizeibericht einer der beiden Tatverdächtigen den 43-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock gegen den linken Ellbogen geschlagen haben.

Der zweite Mann soll anschließend mehrere Schüsse aus einer bislang nicht näher bestimmten Luftdruck- oder Schreckschusswaffe abgegeben haben. Danach flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.