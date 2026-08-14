Ermittlungen nach brutaler Schlägerei in U3-Station
Mittwochabend gegen 21.20 Uhr soll es zwischen einem 43-jährigen Mann und zwei alten Bekannten in der U3-Station Enkplatz zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Im Zuge des Streits soll laut Polizeibericht einer der beiden Tatverdächtigen den 43-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock gegen den linken Ellbogen geschlagen haben.
Der zweite Mann soll anschließend mehrere Schüsse aus einer bislang nicht näher bestimmten Luftdruck- oder Schreckschusswaffe abgegeben haben. Danach flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.
Der 43-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass er bereits am 9. August 2026 Anzeige gegen einen der beiden Tatverdächtigen erstattet hatte, da dieser ihn per Textnachricht mit dem Umbringen bedroht haben soll.
Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der Körperverletzung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit sind im Gange.
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