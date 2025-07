Übergriff in Wien: Sexarbeiterin und Freund flüchten vor Angreifer

Der Mann war laut Polizeisprecherin Anna Gutt zunächst in einem Rotlicht-Etablissement in Rudolfsheim-Fünfhaus aufdringlich und aggressiv geworden. Deshalb wurde er des Lokals verwiesen. Eine halbe Stunde später war Sperrstunde, die 30-Jährige wurde von ihrem Lebensgefährten abgeholt. Doch auch der 43-Jährige lauerte ihr auf.

Weil er eine Sexarbeiterin und ihren Partner in Wien mit einem Messer bedroht und verfolg t hat, befindet sich ein 43-Jähriger in Haft.

Die wilden Szenen spielten sich zunächst am Sonntag gegen 6 Uhr in der Sechshauser Straße ab. Der Kunde des Etablissements hatte zu viel Alkohol konsumiert und sich in die 30-jährige Mitarbeiterin "verschaut". Als er aus dem Lokal geworfen wurde, nahm der rumänische Staatsbürger das nicht einfach so hin. Weil das Personal die Eingangstür abgeschlossen hatte, schlug er auf diese ein und beschädigte sie.

Verfolgt mit dem Auto

Die Sexarbeiterin stieg eine halbe Stunde später zu ihrem Freund ins Auto. Der 43-Jährige kam mit einem Messer auf das Paar zu, bedrohte es und schlug auf den Wagen der beiden ein. Der Mann gab Gas. "Er hat ausgesagt, dass er aus Angst vor dem 43-Jährigen sogar zwei Ampeln bei Rot überfahren hat", schilderte Gutt die weiteren Ereignisse. Der Betrunkene - ein Alkotest ergab später immerhin 1,2 Promille - verfolgte die beiden nämlich in seinem eigenen Auto bis zu einer Tankstelle in Meidling.