Wien: 18-Jähriger verletzt zwei Polizisten und drei Passanten

Der junge Mann traf in der Sechshauser Straße auf einen 17-jährigen Bekannten, der mit seiner 37-jährigen Mutter unterwegs war, und begann die beiden lautstark zu beschimpfen. Dann schlug er der Frau ins Gesicht und es kam zu einer Rauferei unter den zwei Teenagern. Ein Zeuge, der dazwischen ging, wurde ebenso verletzt wie zwei Beamte bei der Festnahme.

Bekanntschaft aus der Drogenszene

Der Vorfall passierte gegen 19 Uhr, berichtete die Polizei am Montag. Der 17- und der 18-Jährige dürften einander aus der Drogenszene kennen. Die 37-Jährige erlitt eine Verletzung an der Oberlippe. Der 17-Jährige sowie der 46-jährige Zeuge, der von dem Täter zu Boden geworfen worden war, als er schlichtend eingreifen wollte, hatten Verletzungen an den Handgelenken sowie Abschürfungen.