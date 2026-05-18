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Wien

Wien: 18-Jähriger verletzt zwei Polizisten und drei Passanten

Jugendlicher (18) schimpfte und schlug Mutter eines Bekannten (17) ins Gesicht. Bei der Rauferei gab es insgesamt fünf Verletzte.
18.05.2026, 12:03

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Ein 18-Jähriger hat am Sonntagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus insgesamt fünf Personen verletzt, darunter zwei Polizisten.

Der junge Mann traf in der Sechshauser Straße auf einen 17-jährigen Bekannten, der mit seiner 37-jährigen Mutter unterwegs war, und begann die beiden lautstark zu beschimpfen. Dann schlug er der Frau ins Gesicht und es kam zu einer Rauferei unter den zwei Teenagern. Ein Zeuge, der dazwischen ging, wurde ebenso verletzt wie zwei Beamte bei der Festnahme.

Bekanntschaft aus der Drogenszene

Der Vorfall passierte gegen 19 Uhr, berichtete die Polizei am Montag. Der 17- und der 18-Jährige dürften einander aus der Drogenszene kennen. Die 37-Jährige erlitt eine Verletzung an der Oberlippe. Der 17-Jährige sowie der 46-jährige Zeuge, der von dem Täter zu Boden geworfen worden war, als er schlichtend eingreifen wollte, hatten Verletzungen an den Handgelenken sowie Abschürfungen.

Rauferei mitten auf Wiener Gürtelfahrbahn fordert drei Verletzte

Der 18-Jährige konnte nur unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden, betonte Polizeisprecherin Irina Steirer. "Dabei wurden zwei Beamte verletzt, die ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten." 

Keine Knochenbrüche

Alle Verletzten wurden laut Polizei von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Schwere Verletzungen wie Brüche waren nicht darunter, erläuterte Steirer auf APA-Nachfrage. Der 18-jährige Österreicher wurde wegen Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Wien Rudolfsheim-Fünfhaus Blaulicht
Agenturen  | 

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