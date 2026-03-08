Rauferei mitten auf Wiener Gürtelfahrbahn fordert drei Verletzte

Eine Rauferei mitten am Wiener Gürtel in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus in der Nacht auf Samstag hat drei Verletzte gefordert. Alle Beteiligten dürften alkoholisiert gewesen sein. Dabei versuchte eine Frau mit ihrem Freund im Auto zu flüchten und fuhr dabei auf einen Polizisten zu, der sich nur durch einen Sprung auf die Seite retten konnte. Die 34-Jährige hatte 2,6 Promille und setzte sich dennoch hinter das Steuer, so die Polizei am Sonntag.

Aufgefallen war die Gruppe einer Polizeistreife des Stadtpolizeikommandos Margareten gegen 4.50 Uhr am Mariahilfer Gürtel. Mehrere abgestellte Fahrzeuge standen mitten auf der Fahrbahn, daneben mehrere Personen, die aufeinander einschlugen. Die drei Männer hörten sofort damit auf, als die Polizei eintraf. Ein 26-Jähriger - seine Staatsbürgerschaft ist ungeklärt -, ein 28-jähriger Rumäne und ein 34-jähriger Österreicher wiesen alle leichte Verletzungen auf. Einen Grund für die Auseinandersetzung konnten sie nicht nennen.