Rauferei mitten auf Wiener Gürtelfahrbahn fordert drei Verletzte
Eine Rauferei mitten am Wiener Gürtel in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus in der Nacht auf Samstag hat drei Verletzte gefordert. Alle Beteiligten dürften alkoholisiert gewesen sein. Dabei versuchte eine Frau mit ihrem Freund im Auto zu flüchten und fuhr dabei auf einen Polizisten zu, der sich nur durch einen Sprung auf die Seite retten konnte. Die 34-Jährige hatte 2,6 Promille und setzte sich dennoch hinter das Steuer, so die Polizei am Sonntag.
Aufgefallen war die Gruppe einer Polizeistreife des Stadtpolizeikommandos Margareten gegen 4.50 Uhr am Mariahilfer Gürtel. Mehrere abgestellte Fahrzeuge standen mitten auf der Fahrbahn, daneben mehrere Personen, die aufeinander einschlugen. Die drei Männer hörten sofort damit auf, als die Polizei eintraf. Ein 26-Jähriger - seine Staatsbürgerschaft ist ungeklärt -, ein 28-jähriger Rumäne und ein 34-jähriger Österreicher wiesen alle leichte Verletzungen auf. Einen Grund für die Auseinandersetzung konnten sie nicht nennen.
Frau und ihr Freund wollten flüchten
Die Frau und ihr 36-jähriger Lebensgefährte, die scheinbar auch bei der Schlägerei dabei waren, flüchteten in ihrem Auto. Die 34-jährige Rumänin fuhr dabei auf einen Polizisten zu, der zur Seite sprang. Die beiden konnten wenig später angehalten werden. Beide machten einen stark alkoholisierten Eindruck auf die Polizisten. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei der Lenkerin 2,6 Promille. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Alle Beteiligten wurden wegen des Verdachts des Raufhandels angezeigt. Die 34-Jährige wurde zudem wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt.
