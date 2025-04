Gefahr im Straßenverkehr: Wo Radfahrer in Wien schikaniert werden

Zwei mobile Welten treffen in der Linken Wienzeile beim Auer-Welsbach-Park hart wie Asphalt aufeinander: Sechs Spuren sind insgesamt für Autos stadtauswärts und stadteinwärts vorgesehen. Der Zwei-Richtungs-Fahrradweg ist hingegen nur ein Meter und fünfzig Zentimeter breit.

Der Luftzug vorbeibrausender Lkws kann indes Kinder aus dem Gleichgewicht bringen: "Weil sie noch nicht so gut die Spur halten können."

Die Gefahren-Karte Diese Gefahrenstelle im 15. Bezirk bereitet auch anderen Radfahrenden Sorge. Sie ist daher in einer Online-Gefahren-Karte, die der VCÖ erst vor einem Monat eröffnet hat, markiert. Bis dato sind auf dieser Karte österreichweit 6.600 Kritik-Punkte zu sehen, davon 1.500 in Wien. Noch bis Ende April, sagt Christian Gratzer bei seiner Weiterfahrt ins Büro, das sich in Margareten befindet, kann man in die interaktive Karte noch auf weitere Engpässe und Schikanen aufmerksam machen. „Danach stellen wir alle Meldungen den jeweils zuständigen Behörden in den Bezirken zur Verfügung.“

© Uwe Mauch

Vom VCÖ-Büro ist es nur ein zwei- bis dreiminütiger Ritt mit dem Rad bis zu einer weiteren in der Karte markierten Unwegsamkeit, und zwar in der Margaretenstraße. Die hat es auch in sich: Wer vom Margaretenplatz in Richtung Innenstadt radeln will, muss zunächst auf einem urbanen, nur schrittbreiten Singletrail seine Fahrkünste beweisen. Um diese Aufgabe noch etwas diffiziler zu gestalten, wurde auch noch die eine oder andere Schrägfahrt eingebaut. Der Radweg, der sich um viele parkende Autos rankt, stimmt Gratzer nachdenklich: „Zwar haben sich die Rad-Bedingungen in Wien verbessert. In Amsterdam gibt es aber kaum noch eine Straße mit derart vielen Parkplätzen. Und in Paris wird viel schneller auf den Klimawandel reagiert.“

© Uwe Mauch

Auf ein weiteres Wiener Schmankerl weist der langjährige Mitarbeiter des VCÖ in der mehrspurigen Straße Am Heumarkt hin. Wer von dort zur Ungargasse oder zur Landstraßer Hauptstraße will, endet ohne Vorwarnung im fahrradverkehrstechnischen Nirwana, muss also hoffen, möglichst unbeschadet in den hektischen Fließverkehr der Automobile eintauchen zu können.

© Uwe Mauch