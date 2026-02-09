Wien

Radioaktiver Gegenstand führt zu Großeinsatz der Feuerwehr

Strahlender Müll für 30 000 Generationen
Zwei Mitarbeiter wurden ins Spital gebracht. Einsatzkräfte haben leichte Strahlung gemessen. Weitere Nachforschungen laufen.
09.02.26, 16:27

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

So ein Einsatz kommt auch für die Wiener Berufsfeuerwehr nicht alle Tage vor. Denn am Montagvormittag lautete die Alarmierung von Polizei, Berufsrettung und Feuerwehr: Achtung, radioaktive Strahlung.

Mordprozess: Lebenslange Haft für Foltertod von Elias

Denn in einem Entsorgungsbetrieb in Wien ist ein gefährlicher Verdacht entstanden: Es könnte sein, dass ein angelieferter Gegenstand zur fachgerechten Entsorgung radioaktiv verstrahlt sein könnte. Genauer gesagt: Es bestand der Verdacht, dass ein angelieferter Gegenstand ein radioaktives Nuklid enthalten könnte.

Großeinsatz

Diese Alarmierung führte zu einem Großeinsatz der Berufsfeuerwehr in der Oberlaaerstraße, das Areal der Firma Saubermacher wurde großräumig abgesperrt, Schadstoffexperten waren rasch am Einsatzort. Von den Einsatzkräften der Feuerwehr wurden sofort umfangreiche Messungen zur Gefahrenabschätzung vorgenommen. Dabei wurden tatsächlich geringe Strahlenwerte festgestellt.

Zwei Mitarbeiter des Betriebs, die mit dem Gegenstand hantiert haben, wurden vorsorglich durch die Berufsrettung Wien untersucht und nach einer Dekontamination im Hygienezentrum des Gesundheitsdienstes zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. 

Hansjörg Schimanek Jr. in Wien wegen Wiederbetätigung verurteilt

Aktuell sind laut einer Aussendung weitere Messungen und Nachforschungen im Gange, um die Herkunft des Gegenstandes zu klären. Für Personen außerhalb des Firmengeländes besteht keine Gefährdung.

kurier.at, jkl  | 

Kommentare