Hansjörg Schimanek Jr. in Wien wegen Wiederbetätigung vor Gericht

Hansjörg Schimanek Jr. muss sich heute vor dem Wiener Straflandesgericht wegen Wiederbetätigung verantworten. In seiner Wohnung wurden im Zuge von Hausdurchsuchungen zahlreiche NS-Devotionalien gefunden. Schimanek galt in den 1980er und 90er-Jahren als einer der Köpfe der österreichischen Neonazi-Szene. Der Fall steht zudem im Zusammenhang mit Verfahren in Deutschland: Zeitgleich stehen Schimaneks Söhne dort vor Gericht.

Auch Schimaneks Söhne standen vor Gericht Erst vor wenigen Wochen war Hansjörg Schimanek Jr. beim Prozessauftakt gegen seine Söhne in Dresden anwesend. Ihnen wird vorgeworfen, die sogenannten „sächsischen Separatisten“, eine bewaffnete Neonazi-Miliz, gegründet zu haben. Die Wehrsportübungen erinnern an jene, die ihr Vater Hansjörg in den 1980er-Jahren in Niederösterreich durchgeführt hat. Er stand auch als zentrale Figur der österreichischen Neonazi-Szene vor Gericht Im Zuge der Ermittlungen gegen die sogenannten „sächsischen Separatisten“ wurden ebenfalls zahlreiche NS-Devotionalien gefunden, darunter Hakenkreuzbilder, gerahmte Geburtstagswünsche mit Reichsadler an einen Gauleiter sowie ein signiertes Bild eines SS-Soldaten.