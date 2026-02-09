Wien

Hansjörg Schimanek Jr. in Wien wegen Wiederbetätigung vor Gericht

Hansjörg Schimanek Jr. muss sich heute vor Gericht wegen Wiederbetätigung verantworten. In seiner Wohnung wurden zahlreiche NS-Devotionalien gefunden.
09.02.26, 08:09

Hansjörg Schimanek Jr. muss sich heute vor dem Wiener Straflandesgericht wegen Wiederbetätigung verantworten. In seiner Wohnung wurden im Zuge von Hausdurchsuchungen zahlreiche NS-Devotionalien gefunden.

Schimanek galt in den 1980er und 90er-Jahren als einer der Köpfe der österreichischen Neonazi-Szene. Der Fall steht zudem im Zusammenhang mit Verfahren in Deutschland: Zeitgleich stehen Schimaneks Söhne dort vor Gericht.

Umsturz, Tötungen, Nazi-Staat: Prozess gegen rechtextreme "Sächsische Separatisten"

Auch Schimaneks Söhne standen vor Gericht

Erst vor wenigen Wochen war Hansjörg Schimanek Jr. beim Prozessauftakt gegen seine Söhne in Dresden anwesend. Ihnen wird vorgeworfen, die sogenannten „sächsischen Separatisten“, eine bewaffnete Neonazi-Miliz, gegründet zu haben. Die Wehrsportübungen erinnern an jene, die ihr Vater Hansjörg in den 1980er-Jahren in Niederösterreich durchgeführt hat. Er stand auch als zentrale Figur der österreichischen Neonazi-Szene vor Gericht

Im Zuge der Ermittlungen gegen die sogenannten „sächsischen Separatisten“ wurden ebenfalls zahlreiche NS-Devotionalien gefunden, darunter Hakenkreuzbilder, gerahmte Geburtstagswünsche mit Reichsadler an einen Gauleiter sowie ein signiertes Bild eines SS-Soldaten.

Causa Schimanek: Anklage wegen Wiederbetätigung

Anfang März soll sich außerdem Schimaneks Bruder René Schimanek wegen Wiederbetätigung vor Gericht verantworten. René Schimanek ist FPÖ-Stadtrat in Langenlois in Niederösterreich und Ex-Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Ihm wird vorgeworfen, für seinen Vater eine Todesanzeige mit einem SS-Symbol veröffentlicht zu haben.

