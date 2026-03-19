Landesgericht Wien: Model biss Polizist und zahlt Geldbuße

Am Donnerstag ist am Landesgericht Wien ein Verfahren gegen ein slowakisches Model diversionell erledigt worden. Sie hatte im Oktober 2025 einen Polizisten in die Hand gebissen, als dieser versuchte, sie mit weiteren Beamten zu fixieren. Die Diversion umfasst eine zweijährige Probezeit und 500 Euro Schmerzengeld für den verletzten Beamten. Ursprünglich war die Frau wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angeklagt.

"Beißen ist nicht schön, aber Sie haben geschildert, dass es eine Ausnahmesituation war", erklärte die Richterin ihre Entscheidung. Die 31-jährige Angeklagte, die selbstständig als Model tätig ist, hatte sich zuvor zu der Tat bekannt und bei dem verletzten Polizisten persönlich entschuldigt, berichtet die APA. Wird den Auflagen der Diversion - eine Geldbuße ohne Verurteilung - Folge geleistet, gilt die Frau weiterhin als unbescholten. Vom Lebensgefährten betrogen Kurz vor jenem eskalierten Polizeieinsatz habe die seit 2020 in Österreich lebende Slowakin erfahren, dass sie von ihrem Lebensgefährten betrogen wurde, erklärte ihr Verteidiger Nikolaus Rast. Deswegen werde die eingetragene Partnerschaft nun auch aufgelöst. "Fünf von sechs Jahren hat er etwas hinter meinem Rücken gemacht", sagte die Angeklagte und hielt fest: "Es war eine ganz schwierige Woche für mich, ich konnte nicht schlafen und essen."