91-Jährige beraubt und verletzt: Falscher Polizist in Wien gefasst
Eine 91-jährige Pensionistin aus Wien-Ottakring wurde am 16. März Opfer eines Betrugs. Ein Mann, der sich als Polizist ausgab, kontaktierte die Seniorin telefonisch. Der mutmaßliche Täter soll angegeben haben, dass in einer Bankfiliale im Bezirk Hietzing "Gauner" arbeiten würden und kündigte an, einen Kollegen zu schicken, um ihr Bargeld zu kontrollieren.
Die Seniorin wurde verleitet, einen Geldbetrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich von ihrem Konto zu beheben, um diesen angeblich vor weiterem Zugriff zu sichern. Nach ihrer Rückkehr sollte ein Polizeibeamter vorbeikommen, um das Bargeld sowie weitere Wertgegenstände sicherzustellen. Die Frau ließ den Mann herein, dort stieß er die 91-Jährige zu Boden und raubte Bargeld, Golddukaten sowie eine Goldkette.
Die Frau erlitt eine Kopfverletzung und wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Die Einvernahme gestaltete sich zunächst aufgrund von Erinnerungslücken schwierig. Dem Landeskriminalamt Wien ist es schließlich durch intensive Ermittlungen gelungen, einen 48-jährigen Österreicher auszuforschen.
Verdächtiger bei Hausdurchsuchung festgenommen
Mit Hilfe der WEGA wurde er in einer Wohnung im Bezirk Ottakring festgenommen. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden die Kriminalbeamten von Polizisten der Bereitschaftseinheit unterstützt.
Dem 48-Jährigen werden zwei weitere gleichgelagerte Taten zur Last gelegt. Er schwieg zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien brachten ihn die Ermittler in eine Justizanstalt.
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