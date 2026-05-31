91-Jährige beraubt und verletzt: Falscher Polizist in Wien gefasst

Eine 91-jährige Pensionistin aus Wien-Ottakring wurde am 16. März Opfer eines Betrugs. Ein Mann, der sich als Polizist ausgab, kontaktierte die Seniorin telefonisch. Der mutmaßliche Täter soll angegeben haben, dass in einer Bankfiliale im Bezirk Hietzing "Gauner" arbeiten würden und kündigte an, einen Kollegen zu schicken, um ihr Bargeld zu kontrollieren.

Die Seniorin wurde verleitet, einen Geldbetrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich von ihrem Konto zu beheben, um diesen angeblich vor weiterem Zugriff zu sichern. Nach ihrer Rückkehr sollte ein Polizeibeamter vorbeikommen, um das Bargeld sowie weitere Wertgegenstände sicherzustellen. Die Frau ließ den Mann herein, dort stieß er die 91-Jährige zu Boden und raubte Bargeld, Golddukaten sowie eine Goldkette.