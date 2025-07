Polizeieinsatz in Wien: Mann bedroht Supermarkt-Besitzer mit Küchenmesser

Ein Mann hat Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei in Wien-Floridsdorf versucht, zwei Dosen Bier in einem Supermarkt zu stehlen.

Als ihn der Besitzer vom Verlassen des Geschäfts abhalten wollte, zog der 27-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte den 32-Jährigen. Anschließend flüchtete der Verdächtige, wie die Polizei mitteilte. Im Zuge einer Bestreifung der Nachbarschaft konnte er rasch ausgeforscht und festgenommen werden.

Ermittler fanden Tatwaffe

Der somalische Staatsbürger ging in der Vergangenheit immer wieder in den betroffenen Supermarkt und verhielt sich dort auffällig und teils aggressiv. Der Besitzer wusste, dass er in der Nähe wohnte. Bei ihm zu Hause fanden die Einsatzkräfte auch das von ihm eingesetzte Küchenmesser.